В горах Бразилии пропала связь с вертолетом участника дуэта Rick & Renner

В Бразилии пропал вертолет с участником известного дуэта Rick & Renner В горах Бразилии пропала связь с вертолетом участника дуэта Rick & Renner

Москва22 сен Вести.Спасатели в бразильском штате Санта-Катарина ведут поиски вертолета Bell 430, на борту которого находился певец Жералду Антониу де Карвалью, известный как Рик из кантри-дуэта Rick & Renner. Об этом сообщает Jornal União.

Вертолет накануне направлялся из Порту-Белу в горный город Сан-Жоаким. Связь с ним прекратилась примерно в 16.00 по местному времени (22.00 мск).

Помимо участника музыкального дуэта, на борту находились бизнесмен Бруну Авелар, видеооператор и пилот.

Спасательную операцию проводят в окрестностях Сан-Жоакима, откуда поступил последний сигнал телефона одного из находившихся на борту. К наземным поискам привлекли около 20 спасателей. Кроме того, в район направили вертолет H-60 Black Hawk и самолет SC-105 Amazonas.

Работу спасателей при этом осложняют сильный дождь и порывистый ветер.

Дуэт Rick & Renner существует с 1980-х годов и получил известность в Бразилии как исполнитель сертанежу - популярного направления бразильской кантри-музыки.

Ранее сообщалось, что в Бразилии убита блогерша Ивлин Лима Дантас. 21-летнюю девушку расстреляли двое вооруженных мужчин, предположительно, участники бандитской группировки.