В Британии сожгли чучело президента ФИФА Инфантино В Великобритании в честь ночи Гая Фокса сожгли 11-метровое чучело главы ФИФА

Москва8 ноя Вести.Жители города Эденбридж на юге Англии сожгли 11-метровое чучело главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает РИА Новости.

Так британцы в очередной раз отметили ночь Гая Фокса. Традиция сжигать гигантские чучела известных людей, признанных "антигероями" года, зародилась почти сто лет назад.

В этом году таким "антигероем" стал Инфантино, поскольку футбольное сообщество крайне недовольно его политикой. Из ушей "главы ФИФА" торчали банкноты, а в его правой руке вместо кубка Федерации была золотая статуэтка, изображавшая голову президента США Дональда Трампа.

На мероприятие собрались несколько тысяч местных жителей. Участники, одетые в костюмы XVII века, прошли по городу, а вечером на поле на окраине Эденбриджа прошло шоу фейерверков, которое сопровождалось сожжением двух 11-метровых фигур: одно чучело символизировало настоящего Гая Фокса, а вторым "Гаем" оказался Инфантино.

По данным Общества костров Эденбриджа, которое является организатором этой акции, в числе других кандидатов на сожжение был техномагнат Илон Маск, действующий премьер-министр Великобритании Энди Бернем и министр жилищно-коммунального хозяйства Анджела Рэйнер.

В предыдущие годы к символическому сожжению были приговорены британские премьер-министры Кир Стармер, Борис Джонсон и Лиз Трасс и президент США Дональд Трамп.

Ранее глава ФИФА Инфантино отказался от идеи увеличить число участников чемпионата мира, чтобы снять с себя давление после скандала с возможной продажей прав на проведение чемпионата.