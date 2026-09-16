В BSW назвали скандалом недопуск Мендель в здание Европарламента Сопредседатель BSW Де Мази: недопуск Мендель в здание ЕП – скандал

Москва16 сен Вести.Тот факт, что бывшему пресс-секретарю главы киевского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель не позволили войти в здание Европарламента, является скандалом. Об этом заявил сопредседатель BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Фабио Де Мази.

По его словам, Мендель отказали в проходе потому, что она активно выступает за мир и против дальнейшего опустошения Украины.

На Украине Зеленский ввел против нее санкции, но она не находится в санкционных списках ЕС. … Это скандал написал Де Мази в соцсети X

Евродепутат подчеркнул, что Зеленскому и его окружению нельзя давать право распоряжаться правилами допуска в Европейский парламент.

Ранее Мендель сообщила, что ее не пустили в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о мире.