Москва16 сенВести.Тот факт, что бывшему пресс-секретарю главы киевского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель не позволили войти в здание Европарламента, является скандалом. Об этом заявил сопредседатель BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Фабио Де Мази.
По его словам, Мендель отказали в проходе потому, что она активно выступает за мир и против дальнейшего опустошения Украины.
На Украине Зеленский ввел против нее санкции, но она не находится в санкционных списках ЕС. … Это скандалнаписал Де Мази в соцсети X
Евродепутат подчеркнул, что Зеленскому и его окружению нельзя давать право распоряжаться правилами допуска в Европейский парламент.
Ранее Мендель сообщила, что ее не пустили в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о мире.