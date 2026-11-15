Москва15 нояВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц вводит людей в заблуждение, говоря, что ФРГ получила место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил замруководителя фракции партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге Маркус Фронмайер.
По его словам, речь идет лишь о месте за столом, где будет обсуждаться дальнейшее финансирование конфликта.
Фридрих Мерц сейчас с гордостью заявляет, что Германия добилась места за столом переговоров по Украине! Но о чем он умалчиваетнаписал Фронмайер в соцсети X
При этом замглавы фракции АдГ подчеркнул, что в то время, как жители Германии беднеют, Мерц использует их средства для финансирования чужих конфликтов.
13 ноября сообщалось, что требования Мерца включить расходы на финансовую поддержку Украины в долгосрочный семилетний бюджет Евросоюза столкнулись с резким сопротивлением многих европейских государств.