В АдГ обвинили Мерца во лжи о месте ФРГ за столом переговоров по Украине

В бундестаге уличили Мерца во лжи о месте ФРГ за столом переговоров по Украине В АдГ обвинили Мерца во лжи о месте ФРГ за столом переговоров по Украине

Москва15 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц вводит людей в заблуждение, говоря, что ФРГ получила место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил замруководителя фракции партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге Маркус Фронмайер.

По его словам, речь идет лишь о месте за столом, где будет обсуждаться дальнейшее финансирование конфликта.

Фридрих Мерц сейчас с гордостью заявляет, что Германия добилась места за столом переговоров по Украине! Но о чем он умалчивает написал Фронмайер в соцсети X

При этом замглавы фракции АдГ подчеркнул, что в то время, как жители Германии беднеют, Мерц использует их средства для финансирования чужих конфликтов.

13 ноября сообщалось, что требования Мерца включить расходы на финансовую поддержку Украины в долгосрочный семилетний бюджет Евросоюза столкнулись с резким сопротивлением многих европейских государств.