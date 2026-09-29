В Бурятии ограничили продажу бензина несовершеннолетним Продажа бензина несовершеннолетним в Бурятии ограничена

Москва29 сен Вести.Народный Хурал Бурятии одобрил закон об ограничении продажи несовершеннолетним бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Законопроект устанавливает ограничение розничной продажи несовершеннолетним бензина и дизельного топлива, за исключением розничной продажи указанных продуктов лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории "М" и (или) подкатегории "А1" пояснил докладчик по данному вопросу депутат Андрей Невьянцев, слова которого приводятся на сайте Народного Хурала.

Аналогичные законы приняты в нескольких регионах России, в частности, в Новосибирской области.