Москва11 ноя Вести.В Бурятии включили 12 министерств и ведомств в языковую среду в рамках программы по развитию бурятского языка. Об этом рассказал министр образования и науки республики Валерий Поздняков.

Мы работаем в рамках программы сохранения и развития бурятского языка, которая у нас введена до 2030-го года, ее основной упор ложится на создание языковой среды. И мы видим, что эта языковая среда создается. Если ранее до 2020-го года у нас в программе принимали участие министерство образования и науки, министерство культуры, администрация главы и правительство республики, то на сегодняшний день в программу включены 12 министерств и ведомств заявил он

Кроме того, бурятский язык добавили в крупнейший онлайн-переводчик, а также разработали специальное приложение с произведениями местных поэтов.