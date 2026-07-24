Москва24 июлВести.Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило о завершении 13-й волны ударов по территории Ирана.
На странице командования в соцсети X говорится, что целями атак были пункты управления, хранилища беспилотников, береговые наблюдательные позиции и военно‑морские средства.
В командовании уточнили, что удары были направлены на объекты, которые, по оценке американских военных, представляли оперативную угрозу.
Официальные лица пока не приводят данных о последствиях атак и потерях. Мониторинг ситуации и сбор дополнительной информации продолжаются.
Накануне стало известно, что по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.