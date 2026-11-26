Москва26 нояВести.Российские военные поразили в Черном море сухогруз, перевозивший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары нанесены минувшей ночью.
В акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначенияговорится в сообщении оборонного ведомства
Кроме того, российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Для этого они применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.