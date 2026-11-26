Российские войска ударили по судну с грузами для ВСУ в Черном море

В Черном море поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ Российские войска ударили по судну с грузами для ВСУ в Черном море

Москва26 ноя Вести.Российские военные поразили в Черном море сухогруз, перевозивший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары нанесены минувшей ночью.

В акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения говорится в сообщении оборонного ведомства

Кроме того, российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Для этого они применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.