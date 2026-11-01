Москва1 ноя Вести.В ночь на 1 ноября режим ракетной опасности вводился на территории Мордовии, Чувашии, а также Самарской и Ульяновской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в MAX.

Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Похожие сообщения были распространены региональными властями и МЧС в Мордовии, Чувашии и Ульяновской области.

Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Саранска, Самары, Чебоксар и Ульяновска, следует из сообщения пресс-службы ведомства в MAX.

Ранее в ночь на 1 ноября тревога из-за ракетной опасности объявлялась в регионах Центральной России – в Воронежской, Липецкой, Тульской и Тамбовской областях.