Режим беспилотной опасности введен в Самарской области и еще пяти регионах

В Самарской области и еще пяти регионах введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Самарской области и еще пяти регионах

Москва8 окт Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии, Самарской, Владимирской, Ульяновской, Нижегородской и Рязанской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, губернатор Вячеслав Федорищев

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 октября беспилотная опасность также объявлена на территории Московской области.

Согласно актуальным данным служб МЧС и региональных властей, опубликованным в MAX, режим опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует также в Белгородской, Пензенской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Волгоградской областях, а также Крыму, Краснодарском крае и некоторых других регионах.

Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Сочи, Геленджика, Тамбова и Калуги.