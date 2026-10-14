В Дании вырос спрос на печи и камины из-за цен на электричество Датчане массово покупают печи и камины на случай отключения электричества

Москва14 окт Вести.Жители Дании стали чаще приобретать дровяные печи и камины на фоне подорожания электроэнергии и опасений остаться без электричества. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на представителей отрасли.

По данным Ассоциации датских поставщиков каминов и дровяных печей (Dapo), в первом полугодии 2026 года продажи дровяных печей выросли на 7%, а каминов с закрытой топкой – на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что спрос останется высоким до конца года.

Совладелец магазина "Копенгагенский центр каминов" Тобиас Кюнау рассказал, что покупатели все чаще задумываются о возможности автономного отопления.

Когда клиенты приходят, то у них в голове сидит, что они должны продержаться трое суток без электричества пояснил он

Как отмечает TV2, на решение датчан также влияют конфликт на Украине и повышенное внимание к готовности населения к чрезвычайным ситуациям.

При этом с 2021 года в Дании действует закон, обязывающий новых владельцев жилья заменять или утилизировать старые печи и камины. По словам Кюнау, в районе Копенгагена многие предпочитают устанавливать новые отопительные устройства вместо полного отказа от них, поскольку это дает им чувство защищенности.

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