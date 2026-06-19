В Дании заявили о росте правого экстремизма среди приехавшей украинской молодежи DR: правый экстремизм приехавшей украинской молодежи вызвал тревогу в Дании

Москва19 июн Вести.В Дании зафиксирован рост правого экстремизма среди молодых украинских беженцев. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу датского Центра документации и противодействия экстремизму (CDE) Кеннета Смидта Хансена.

Власти, как отмечается, обеспокоены подобной тенденцией.

С весны мы получили ряд запросов о молодых людях украинского происхождения, которых можно охарактеризовать как правоэкстремистов цитирует телерадиокомпания руководителя CDE

Ранее лидер ультраправого объединения "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM призвал польские власти блокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз, пока киевские власти прославляют культ Степана Бандеры.

Между тем издание Strategic Culture написало, что нацистская политика киевского режима разрушает международную легитимность украинской власти и вызывает опасения на Западе.