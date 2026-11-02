Пушилин: в ДНР от гриппа привиты более 200 тысяч жителей

В ДНР от гриппа привиты более 200 тысяч жителей, сообщил Пушилин Пушилин: в ДНР от гриппа привиты более 200 тысяч жителей

Москва2 ноя Вести.На сегодняшний день от гриппы привиты более 200 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

На сегодняшний день уже можем говорить, что привили в республике более 200 тысяч жителей. Это хорошие показатели, больше, чем в прошлом году, больше осознанности у наших жителей. В общем-то, вакцинация остается основной мерой профилактики сезонных инфекционных заболеваний. Это и помогает снизить риск тяжелого течения гриппа, а также опасных осложнений, обострения хронических болезней заявил Пушилин

Глава ДНР отметил, что сам также сделал прививку на прошлой неделе и проверил, как организовал процесс.

В целом в республику поступило порядка 640 тысяч доз отечественных вакцин для взрослых и детей. В республике работает 198 прививочных пунктов, и прививку можно сделать в любом из них, независимо от места жительства и прикрепления к медицинской организации. Поэтому также еще организуем и выезды медицинских бригад на предприятия добавил Денис Пушилин

По его словам, работа построена системно, в Минздраве РФ "держат руку на пульсе", а Минздрав ДНР также слаженно выстроил работу.

Ранее врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев рассказал, как защитить семью от заражения гриппом. По его словам, важно соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещение и поддерживать оптимальную влажность.