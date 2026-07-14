В ДОМ.РФ назвали три навыка, которым обучает онлайн-игра "МыСчитаем" В ДОМ.РФ рассказали, чему обучает онлайн-игра "МыСчитаем"

Москва14 июл Вести.Онлайн-игра "МыСчитаем" обучает россиян формировать свои цели, достигать их, а также работать с личным и семейным бюджетами. Об этом ИС "Вести" рассказал директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

По его словам, основная цель игры – повысить уровень финансовой грамотности россиян.

Участвуя в игре, люди получают эту информацию, учатся формировать цели, учатся, за счет каких инструментов можно этих целей достичь. Учатся раскладывать на маленькие шаги и там последовательно, следуя им, достигать цели, доходить до результата. И, соответственно, долгосрочное инвестирование, долгосрочные накопления, умение работать как с личным бюджетом, так и с семейным бюджетом сказал Ковалев

Также он добавил, что в этом году ДОМ.РФ запустил карьерный трек, который подсказывает, где можно поискать дополнительные источники дохода для формирования подушки безопасности и построения долгосрочных планов.

Потому, что долгосрочные планы – это не только квартиры, это там и пенсия. Сейчас уже в целом мы движемся уже от финансовой грамотности к финансовой культуре. Вот меняются привычки поведения, да, то есть финансово грамотные привычки, они становятся нашим повседневным спутником отметил директор консультационного центра ДОМ.РФ

За все время в онлайн-игре "МыСчитаем" приняли участие более 270 тысяч человек. Охват достиг свыше тысячи городов по всей стране.