Общественница Герлах призвала изъять книги с цитатами Синяка и Grey Wiese

В Екатеринбурге пожаловалась в прокуратуру на книги с цитатами Синяка Общественница Герлах призвала изъять книги с цитатами Синяка и Grey Wiese

Москва25 ноя Вести.Общественница из Екатеринбурга, бывший следователь Следственного комитета РФ Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку книг, содержащих цитаты блогеров Игоря Синяка и Grey Wiese (Сергея Григорьева-Апполонова).

Об этом она заявила в беседе с изданием "Абзац".

Правозащитница выступила за удаление этих печатных изданий с российских онлайн-торговых площадок в случае, если в них будет обнаружен запрещенный контент.

Книги должны быть изъяты из продажи высказалась Герлах

Она подчеркнула, что процедура изъятия книг из обращения должна производиться строго на основании официального заключения экспертов и соответствующего судебного акта.

При этом общественница выразила личное и профессиональное возмущение фактом присутствия подобных материалов в открытой продаже.

Ранее Роскомнадзор направил журналистке Ксении Собчак требование об удалении трех выпусков ее авторского шоу из-за выявления в них информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Речь идет об интервью с Игорем Синяком и Григорьевым-Апполоновым.