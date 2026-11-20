Москва20 нояВести.Сотрудник, вышедший на работу с признаками болезни, рискует получить административное или дисциплинарное взыскание. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Административная ответственность предусмотрена за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Закон обязывает граждан лечиться и придерживаться режима, если их заболевание представляет опасность для окружающих.
Дисциплинарное взыскание грозит в том случае, когда внутренние правила компании требуют от работника сообщать о болезни или ухудшении самочувствия.
Позаботиться о наличии подобных правил в организации обязан работодатель, поскольку обеспечение безопасных условий труда – его зона ответственностидобавили в ФНПР
Ранее Роспотребнадзор сообщил о приросте заболеваемости ОРВИ в России. В целом по стране на 46-й неделе 2026 года зарегистрировали свыше 608 тысяч случаев гриппа, COVID-19 и других ОРВИ.