ФНПР: сотрудник, пришедший на работу больным, может быть наказан

В ФНПР рассказали, что ждет заболевшего сотрудника, который пришел в офис ФНПР: сотрудник, пришедший на работу больным, может быть наказан

Москва20 ноя Вести.Сотрудник, вышедший на работу с признаками болезни, рискует получить административное или дисциплинарное взыскание. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Административная ответственность предусмотрена за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Закон обязывает граждан лечиться и придерживаться режима, если их заболевание представляет опасность для окружающих.

Дисциплинарное взыскание грозит в том случае, когда внутренние правила компании требуют от работника сообщать о болезни или ухудшении самочувствия.

Позаботиться о наличии подобных правил в организации обязан работодатель, поскольку обеспечение безопасных условий труда – его зона ответственности добавили в ФНПР

Ранее Роспотребнадзор сообщил о приросте заболеваемости ОРВИ в России. В целом по стране на 46-й неделе 2026 года зарегистрировали свыше 608 тысяч случаев гриппа, COVID-19 и других ОРВИ.