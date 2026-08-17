В ФРГ хотят изменить закон о защите политиков после скандала с "Лживым Фрицем" Politico: в ФРГ хотят изменить закон о наказании за оскорбление политиков

Москва17 авг Вести.Политические партии Германии согласны, что закон о наказании за оскорбление политиков нужно менять. Поводом стали дела против людей, называвших канцлера ФРГ Фридриха Мерца "Пиноккио" и "Лживым Фрицем", сообщает газета Politico со ссылкой на проведенный среди всех партий бундестага опрос.

По данным газеты, депутаты признают необходимость реформы, но не договорились о ее формате и сроках. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) заявили Politico, что закон не должен создавать впечатление особых привилегий для политиков. При этом, по мнению партии, местные политики все еще нуждаются в защите от агрессии.

Оппозиция настроена жестче. По данным газеты, "Левые" и "Альтернатива для Германии" требуют полной отмены нормы, считая, что политики должны терпеть более резкую критику, чем обычные граждане. ХДС, "Зеленые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступают за пересмотр закона.

Статья 188 Уголовного кодекса Германии, дающая политикам особую защиту, действует с 1951 года. В 2021-м правительство Ангелы Меркель ужесточило ее после убийства депутата ХДС Вальтера Любке ультраправым экстремистом и нападений на местных политиков во время пандемии.

Закон касается публичных оскорблений, включая посты в соцсетях, если они связаны с работой политика и мешают ей. За это грозит штраф или до трех лет лишения свободы, за клевету - более строгое наказание.

Критика нормы усилилась после дел против обычных граждан. Одного оштрафовали за прозвище Мерца "Lügenfritz" - "Лживый Фриц", другого привлекли за "Fotzenfritz" - прозвище из сатирического журнала.