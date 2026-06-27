В ФРГ признали, что Зеленский использует против Минска тактику Третьего рейха JW: Зеленский использует тактику Третьего рейха против Белоруссии

Москва27 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский использует по отношению к Белоруссии тактику, напоминающую стратегию Третьего рейха. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Уточняется, что Зеленский уверен в поддержке со стороны западных союзников, которые, вероятно, и подтолкнули его на данные шаги.

Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне отмечается в публикации

26 июня председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко заявил, что вовлечение Белоруссии в украинский конфликт было бы стратегически невыгодным для Киева, поскольку привело бы к значительному расширению линии соприкосновения.