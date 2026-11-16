JW: Зеленский хочет переложить ответственность за уступки по Донбассу на народ

В ФРГ возмутились попытками Зеленского переложить ответственность на народ JW: Зеленский хочет переложить ответственность за уступки по Донбассу на народ

Москва16 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский публично отказывается от уступок по Донбассу из-за страха перед реакцией ультраправых группировок. Об этом пишет Junge Welt.

Ранее Зеленский снова отказался признать статус уже вошедших в состав Российской Федерации регионов. Глава киевского режима заявил, что якобы планирует вынести данный вопрос на всенародный референдум.

В статье также говорится, что политику приходится учитывать усталость украинских граждан за годы продолжающихся боевых действий. И с помощью референдума Зеленский предпринимает попытку переложить ответственность за территориальные вопросы на простых украинцев, подчеркивает издание.

Расчет Зеленского таков: если люди согласятся, это бремя ляжет на них, а не на него считают авторы материала

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах в Абу-Даби.