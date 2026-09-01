Москва1 сенВести.Берлин и Москва уже находятся в состоянии войны. Об этом заявил основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман, его слова приводит Politico.
Германия и Россия находятся в состоянии войнысказал он
Туман при этом не стал использовать термин "гибридная война", которым ряд европейских политиков описывает текущую ситуацию в Европе. Он считает, что происходящее следует называть именно войной между Германией и Россией.
Кроме того, Туман сообщил, что его компания Donaustahl поставляет Украине боевые беспилотники.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал министра финансов Германии Ларса Клингбайля за обеспокоенность диалогом США и России. Дмитриев обвинил его в двойных стандартах и заявил, что Берлину стоит сосредоточиться на внутренних проблемах - миграционном кризисе, росте цен на энергию и деиндустриализации.