Водолацкий: США отказали ВСУ в поставках Patriot для спасения имиджа своего ВПК

В ГД раскрыли, почему США отказали Киеву в поставках Patriot Водолацкий: США отказали ВСУ в поставках Patriot для спасения имиджа своего ВПК

Москва7 авг Вести.Соединенные Штаты не стали поставлять Киеву ракеты-перехватчики к системам Patriot ради сохранения имиджа собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В беседе с ТАСС он добавил, что Вашингтону нужны ракеты-перехватчики для защиты американских интересов на Ближнем Востоке.

Для того, чтобы не нанести ущерб имиджу военно-промышленного комплекса, Америка решила не оказывать содействия Украине этими системами, потому что против российских вооружений они являются неэффективными заявил Водолацкий

Накануне президент США Дональд Трамп, комментируя возможность поставок Украине ракет к системам Patriot, отметил, что Штаты тоже нуждаются в них. Он также подчеркнул, что предыдущая администрация "совершенно бесплатно" передавала Киеву оружие.