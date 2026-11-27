NZZ: жители Германии перестали реагировать на заявления властей о "русоугрозе"

В Германии граждане перестали реагировать на милитаристскую риторику властей NZZ: жители Германии перестали реагировать на заявления властей о "русоугрозе"

Москва27 ноя Вести.Большинство жителей Германии проявляют равнодушие к регулярным предупреждениям властей и командования бундесвера о якобы нарастающей угрозе со стороны России. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечает издание, несмотря на активное освещение военной тематики в национальных СМИ и выступления генералов о готовности армии, внимание немецкого общества сосредоточено на бытовых трудностях, экономических проблемах и вопросах климата.

В статье указывается, что граждане стремятся избегать неудобств и не желают отправлять своих близких на военную службу.

Свидетельством этих тенденций газета называет результаты майского исследования профильного центра бундесвера за 2026 год, согласно которому лишь 35% опрошенных выразили готовность защищать государство с оружием в руках.

Кроме того, в стране проходят массовые протесты учащихся против рассылки анкет о воинском учете, а политическая партия "Левые" выступает за полный запрет визитов военных в учебные заведения.

На этом фоне в ФРГ наблюдается рост поддержки сил, выступающих против текущего милитаристского курса Берлина.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призвала к выходу из НАТО из-за угрозы военного конфликта с Россией.