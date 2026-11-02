В Германии признали незаконным отказ передать иск Усманова к ЕС Суд в ФРГ признал незаконным отказ вручить иск Усманова к Совету ЕС

Москва2 ноя Вести.Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ председателя Земельного суда Гамбурга передать судебные материлы по иску Алишера Усманова к Совету Евросоюза. Об этом заявил юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы российского бизнесмена.

В разговоре с ТАСС он рассказал, что решение BGH открывает дорогу к рассмотрению первого в истории иска о клевете, поданного к Совету ЕС в связи с обоснованием персональных санкций.

Усманова еще 22 сентября 2026 года исключили из санкционного списка по договоренности государств — членов Евросоюза. Несмотря на это, обвинения против него до сих пор остаются на сайтах официальных органов ЕС.

Ранее сообщалось, что Усманову запретили въезд в Литву, его внесли в список нежелательных лиц на территории республики.