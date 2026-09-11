В Gloria Jeans сообщили об обнулении вложенных на Украине средств Владелец Gloria Jeans заявил об обнулении вложенных на Украине 200 млн долларов

Москва11 сен Вести.Вложенные компанией Gloria Jeans в производства на Украине 200 миллионов долларов фактически обнулились в 2014-2023 годах. Об этом в статье для РБК сообщил основатель и генеральный директор компании Владимир Мельников.

Он одним из первых в России начал заниматься пошивом джинсовой одежды. В 1988 году Мельников основал швейный кооператив "Глория". Через несколько лет компания вышла на московский рынок и начала экспорт продукции за рубеж. В 1995 году предприниматель приобрел контрольный пакет акций швейной фабрики в Новошахтинске Ростовской области. Позже у Gloria Jeans запустились фабрики в других российских регионах, а также на Украине. По состоянию на 2015 год, компании принадлежало 13 швейных предприятий на украинской территории.

В итоге нам пришлось закрыть все свои производственные мощности, в которые за 30 лет мы вложили порядка 1 миллиарда долларов. Отдельно на Украине мы вложили около 200 миллионов долларов - и с 2014 по 2023 год эти вложения фактически обнулились говорится в статье

В июне стало известно, что производитель одежды Gloria Jeans намерен сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки, расположенные в Ростовской области.