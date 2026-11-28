В Госдуме предложили освободить опытных учителей от аттестации каждые 5 лет

В Госдуме предложили отменить повторную аттестацию для опытных учителей В Госдуме предложили освободить опытных учителей от аттестации каждые 5 лет

Москва28 ноя Вести.Учителей со стажем более 10 лет следует освободить от обязательной аттестации для подтверждения квалификационной категории, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

По его словам, опытным педагогам необходимо предоставить возможность проходить аттестацию добровольно, в том числе для получения более высокой категории.

Принудительный пятилетний цикл для опытных наставников стоит снять: так мы проявим уважение к их труду и высвободим время для главного – работы с детьми подчеркнул депутат

По его мнению, опытные педагоги не должны регулярно подтверждать свою компетентность через формальные процедуры.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал проверить исполнение закона о снижении бюрократической нагрузки на учителей.