Москва28 нояВести.Учителей со стажем более 10 лет следует освободить от обязательной аттестации для подтверждения квалификационной категории, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.
По его словам, опытным педагогам необходимо предоставить возможность проходить аттестацию добровольно, в том числе для получения более высокой категории.
Принудительный пятилетний цикл для опытных наставников стоит снять: так мы проявим уважение к их труду и высвободим время для главного – работы с детьмиподчеркнул депутат
По его мнению, опытные педагоги не должны регулярно подтверждать свою компетентность через формальные процедуры.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал проверить исполнение закона о снижении бюрократической нагрузки на учителей.