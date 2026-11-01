В Госдуме предложили создать отдельные музыкальные чарты для треков от ИИ РИА Новости: в Госдуме предложили защитить творчество артистов от нейросетей

Москва28 ноя Вести.Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту (ИИ) Дмитрий Шатунов предложил создать отдельные музыкальные чарты для треков, которые сгенерировали с помощью ИИ, следует из публикации на сайте агентства РИА Новости.

ЛДПР выступает за создание отдельных чартов для ИИ-треков, чтобы их можно было исключить из рекомендаций и добавить маркировку для отделения нейросетевого творчества - это поможет сохранить честную конкуренцию на рынке и даст слушателям право осознанно выбирать, что именно они хотят слушать сказал Шатунов

Во время круглого стола, по его словам, также обсуждались меры по лицензированию музыкальных произведений для обучения нейросетей, маркировке ИИ-контента, защите авторских прав и справедливым отчислениям авторам за прослушивания.

Шатунов добавил, что в конце встречи было принято решение создать специальную рабочую группу. Вместе с российскими технологическими компаниями и представителями музыкальной индустрии она будет прорабатывать “конкретные законодательные решения”.

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