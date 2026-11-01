Москва28 нояВести.Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту (ИИ) Дмитрий Шатунов предложил создать отдельные музыкальные чарты для треков, которые сгенерировали с помощью ИИ, следует из публикации на сайте агентства РИА Новости.
ЛДПР выступает за создание отдельных чартов для ИИ-треков, чтобы их можно было исключить из рекомендаций и добавить маркировку для отделения нейросетевого творчества - это поможет сохранить честную конкуренцию на рынке и даст слушателям право осознанно выбирать, что именно они хотят слушатьсказал Шатунов
Во время круглого стола, по его словам, также обсуждались меры по лицензированию музыкальных произведений для обучения нейросетей, маркировке ИИ-контента, защите авторских прав и справедливым отчислениям авторам за прослушивания.
Шатунов добавил, что в конце встречи было принято решение создать специальную рабочую группу. Вместе с российскими технологическими компаниями и представителями музыкальной индустрии она будет прорабатывать “конкретные законодательные решения”.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ключевым вызовом в сфере образования является искусственный интеллект.