Москва26 ноя Вести.Российский разработчик в области информационных технологий "Группа Астра" работает над собственными большими языковыми моделями. Об этом сообщил журналисту ИС "Вести" Александру Христенко директор по науке и искусственному интеллекту ПАО "Группа Астра" Владимир Нелюб.

По его словам, "Группа Астра" использует прежде всего отечественные модели.

Все, что касается суверенных национальных моделей - сейчас мы активно к этому вопросу подходим, здесь мы сотрудничаем и со "Сбером", и с "Яндексом". И сами мы тоже сейчас разрабатываем свои суверенные национальные модели как группа компаний "Астра". И в том числе используем открытые модели, модели с открытыми весами - все, что есть доступное, современное сообщил Нелюб

Используемые модели, по его словам, подвергаются строгой проверке, а обвязка - программная среда и инфраструктура вокруг языковой модели - обеспечивает работу с ней доверенным образом.

Мы это все проверяем, у нас собственная лаборатория по безопасности. Мы изначально, в принципе, не доверяем никакой модели - даже своей. Наш харнесс, наша обвязка, как раз экосистема - она обеспечивает работу с моделью доверенным образом, чтобы… мы могли четко понимать, что все у нас работает доверенным образом, вся наша экосистема добавил Нелюб

Ранее президент России Владимир Путин назвал языковые модели основой для суверенного развития всех сфер. По словам главы государства, только при наличии собственных ИИ-моделей Россия сможет уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность.