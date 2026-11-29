Почти тысяча человек пострадали от отравления алкоголем в Иране, 47 погибли

В Иране число жертв отравления некачественным алкоголем выросло до 47 человек Почти тысяча человек пострадали от отравления алкоголем в Иране, 47 погибли

Москва29 ноя Вести.Жертвами тяжелого отравления алкогольной продукцией в Иране стали по меньшей мере 47 человек за последний месяц, а общее число пострадавших достигло почти одной тысячи.

Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны передает информационное агентство ISNA.

В официальном коммюнике ведомства указывается, что к 29 ноября количество обратившихся за помощью и погибших составило 993 и 47 человек соответственно.

Подавляющее большинство пострадавших — 853 человека — составляют женщины, тогда как на мужчин приходится 140 случаев. Средний возраст пациентов составляет 30 лет, при этом среди пострадавших зафиксированы и несовершеннолетние, самому младшему из которых исполнилось 12 лет.

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