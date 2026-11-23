Главаря банды "Лос-Тигеронес" задержали в Таррагоне для депортации в Эквадор

В Испании арестовали лидера преступной группировки "Команданте Вилли" Главаря банды "Лос-Тигеронес" задержали в Таррагоне для депортации в Эквадор

Москва23 ноя Вести.Испанские правоохранительные органы задержали в отеле города Таррагона лидера эквадорской криминальной группировки "Лос-Тигеронес" Уильяма Хофре Альсивара Баутисту, известного под псевдонимом "Команданте Вилли".

Об этом заявил министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг в эфире радиостанции CRE Satelital.

Глава ведомства сообщил, что силовикам удалось установить местонахождение подозреваемого в результате длительной совместной работы эквадорских и испанских спецслужб.

Реймберг пояснил, что испанские полицейские провели задержание в момент, когда Баутиста находился в гостинице вместе с супругой, где, предположительно, проводил отпуск.

На родине лидера банды обвиняют в организации убийств, бунтах в исправительных учреждениях и вербовке несовершеннолетних на территории Европы.

После завершения процедуры экстрадиции задержанного планируют поместить в тюрьму "Эль-Энкуэнтро" в провинции Санта-Элена.

Ранее сообщалось, что полицейские накрыли банду, грабившую участников СВО в Ростове-на-Дону.