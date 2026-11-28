В испанской Гранаде обнаружили бункер с марихуаной под детской площадкой

В Испании под детской площадкой нашли бункер с плантацией марихуаны В испанской Гранаде обнаружили бункер с марихуаной под детской площадкой

Москва28 ноя Вести.Сотрудники Гражданской гвардии Испании обнаружили крупную нелегальную плантацию марихуаны, оборудованную в бункере под детской площадкой частного дома в провинции Гранада. Об этом сообщили в МВД страны.

Площадь подземного помещения с пятиметровыми потолками составляла около 180 квадратных метров. Внутри силовики изъяли 1954 куста конопли — эта находка стала рекордной для провинции. Плантация была незаконно запитана от энергосети и потребляла электричество в объемах, сравнимых с сотней жилых домов.

В ходе операции правоохранители ликвидировали в общей сложности три плантации на 2479 растений, изъяли автомобили и около 23 тысяч евро наличными. Задержаны пять человек, предполагаемый лидер группировки взят под стражу.