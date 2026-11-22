Москва22 нояВести.В собственном доме в Монтиано (Тоскана) обнаружено тело бывшего руководителя национальной полиции и директора службы разведки Италии Джанни Де Дженнаро, сообщает ANSA. Cмерть 78-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Следствие рассматривает версию о самоубийстве как основную.
На момент гибели Де Дженнаро оставался фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании отправлению правосудия, которое связано с массовым убийством, во время которого погиб прокурор Паоло Борселлино, известный своей борьбой с мафиейговорится в сообщении
Обстоятельства происшествия в Монтиано устанавливаются компетентными органами.
Ранее сообщалось, что итальянская мафия хочет закупить украинские беспилотники.