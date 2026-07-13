В "КАМАЗ" сообщили, что вместе с гумпомощью на фронт доставляют письма из дома "КАМАЗ" вместе с гуманитарной помощью доставляет бойцам на фронт письма из дома

Москва13 июл Вести.ПАО "КАМАЗ" взяло шефство над тремя полками в зоне спецоперации, где служат мобилизованные сотрудники компании. Вместе с необходимыми гуманитарными грузами бойцам на фронт доставляют и письма от родных и близких. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор компании, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин.

По его словам, за все время было отправлено 27 конвоев с гуманитарной помощью, всего порядка 1800 тонн различных грузов.

Мы именно с этими полками работаем, и они четко понимают, что любая нужда командира, он обращается к ответственному работнику, и мы всегда сформируем тот груз, который сегодня нужен военным. Это и стройматериалы, техника, запасные части. В каждом конвое, их было уже 27 на сегодня, это 1800 тонн груза доставлено. В каждом конвое обязательно родные отправляют и письма, и посылки рассказал Когогин

Ранее сообщалось, что Народный фронт с начала специальной военной операции смог собрать свыше 67 миллиардов рублей для оказания помощи военнослужащим и мирным гражданам.