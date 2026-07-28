В Казахстане открыли выставку "От Афин до Астаны"

В Казахстане открыли выставку олимпийских артефактов "От Афин до Астаны" В Казахстане открыли выставку "От Афин до Астаны"

Москва28 июл Вести.В Казахстане открылась выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина "От Афин до Астаны". Об экспозиции рассказал ИС "Вести" руководитель проекта "Олимпийская коллекция Владимира Потанина" Лев Белоусов.

[Экспозиция] включает в себя более 400 объектов. Среди которых, прежде всего, олимпийские медали начиная со времен Кубертена и включая все без исключения олимпиады современности: это кубки, это дипломы первых Олимпийских игр, это факелы сказал он

Экспозиция приурочена к 130-й годовщине первых Олимпийских игр современности.

Прекрасная возможность для участников "Игр будущего" посетить и прикоснуться к этой олимпийской истории. Во-вторых, выставка будет проходить на протяжении двух месяцев, это уникальная возможность для жителей Астаны увидеть своими глазами эти реальные артефакты сказал заместитель министра туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов вместе со знаменитым советским хоккеистом Александром Якушевым и другими легендами хоккея открыл в Норильске выставку "Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы".