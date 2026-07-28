Москва28 июлВести.В Казахстане открылась выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина "От Афин до Астаны". Об экспозиции рассказал ИС "Вести" руководитель проекта "Олимпийская коллекция Владимира Потанина" Лев Белоусов.
[Экспозиция] включает в себя более 400 объектов. Среди которых, прежде всего, олимпийские медали начиная со времен Кубертена и включая все без исключения олимпиады современности: это кубки, это дипломы первых Олимпийских игр, это факелысказал он
Экспозиция приурочена к 130-й годовщине первых Олимпийских игр современности.
Прекрасная возможность для участников "Игр будущего" посетить и прикоснуться к этой олимпийской истории. Во-вторых, выставка будет проходить на протяжении двух месяцев, это уникальная возможность для жителей Астаны увидеть своими глазами эти реальные артефактысказал заместитель министра туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов вместе со знаменитым советским хоккеистом Александром Якушевым и другими легендами хоккея открыл в Норильске выставку "Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы".