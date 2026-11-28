В Хмельницкой области расчеты МОГ ВСУ привлекались на работы в автосервис

В Хмельницкой области командир ВСУ заставлял членов МОГ работать в автосервисе В Хмельницкой области расчеты МОГ ВСУ привлекались на работы в автосервис

Москва28 ноя Вести.Один из командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовал бизнес с автосервисом в Хмельницкой области, к работе на котором привлекали членов местных мобильных огневых групп (МОГ). Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Один из командиров подразделений 11 зрп ВСУ с сообщниками организовал бизнес по пригону битых автомобилей с аукционов США. Восстановлением машин занимались подчиненные в одной из местных СТО, вместо того, чтобы выполнять задачи в составе мобильных огневых групп ПВО. Командир и трое его подельников задержаны говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из управлений командования логистики Воздушных сил ВСУ по подозрению в коррупции.