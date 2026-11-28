Москва28 нояВести.В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из управлений командования логистики Воздушных сил ВСУ по подозрению в коррупции.
По данным следствия, чиновник требовал откат в размере 7,5% от суммы государственных тендеров, выделенных на восстановление и ремонт военных аэродромов.
В связи с задержанием офицера командование Воздушных сил Украины инициировало проведение служебного расследования для установления всех обстоятельств коррупционной схемы и возможных соучастников.