В ВСУ начали расследование после поимки чиновника на взятках за аэродромы

В Киеве поймали на взятке главу управления логистики Воздушных сил Украины В ВСУ начали расследование после поимки чиновника на взятках за аэродромы

Москва28 ноя Вести.В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из управлений командования логистики Воздушных сил ВСУ по подозрению в коррупции.

По данным следствия, чиновник требовал откат в размере 7,5% от суммы государственных тендеров, выделенных на восстановление и ремонт военных аэродромов.

В связи с задержанием офицера командование Воздушных сил Украины инициировало проведение служебного расследования для установления всех обстоятельств коррупционной схемы и возможных соучастников.