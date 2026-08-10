Москва10 авгВести.Критический этап близится в конфликте на Украине. Одной из причин этого стало изменение ситуации в ракетном противостоянии, утверждает хорватское издание Advance.
Авторы публикации пишут, что противовоздушной обороне Украины за одну ночь не удалось перехватить около 20 баллистических ракет, среди которых упоминаются "Искандеры" и "Цирконы".
Издание считает сложившуюся ситуацию фактором перехода боевых действий в новую фазу.
Ранее стало известно, что за июль ПВО Украины смогла перехватить лишь 29 из 195 российских баллистических ракет, выпущенных по ее территории.