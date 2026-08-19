Главный бой турнира по ММА в Киеве не состоялся из-за мобилизации бойца

В Киеве из-за мобилизации бойца сорвался главный бой турнира по MMA Главный бой турнира по ММА в Киеве не состоялся из-за мобилизации бойца

Москва19 авг Вести.Главный бой турнира по смешанным единоборствам в Киеве не состоялся из-за предполагаемой мобилизации украинского бойца Рефата Абдулаева, сообщило издание "Страна.ua".

В Киеве не состоялся главный бой турнира по MMA из-за мобилизации бойца Рефата Абдуллаева говорится в сообщении Telegram-канала издания

На опубликованной фотографии афиши указано, что соперником Абдулаева должен был стать Александр Гуляев, а бой был запланирован на 15 августа. Официального подтверждения информации о мобилизации спортсмена на данный момент нет.

На Украине сохраняется проблема с нехваткой личного состава в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов при задержании мужчин, подлежащих мобилизации, неоднократно становились причиной скандалов и протестов. В интернете также распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов силой задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах.