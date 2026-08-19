Москва19 авгВести.Главный бой турнира по смешанным единоборствам в Киеве не состоялся из-за предполагаемой мобилизации украинского бойца Рефата Абдулаева, сообщило издание "Страна.ua".
В Киеве не состоялся главный бой турнира по MMA из-за мобилизации бойца Рефата Абдуллаеваговорится в сообщении Telegram-канала издания
На опубликованной фотографии афиши указано, что соперником Абдулаева должен был стать Александр Гуляев, а бой был запланирован на 15 августа. Официального подтверждения информации о мобилизации спортсмена на данный момент нет.
На Украине сохраняется проблема с нехваткой личного состава в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов при задержании мужчин, подлежащих мобилизации, неоднократно становились причиной скандалов и протестов. В интернете также распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов силой задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах.