В Киеве по делу о колл-центрах арестован бывший чиновник генпрокуратуры Экс-чиновник генпрокуратуры Украины Тимошенко арестован по делу о колл-центрах

Москва22 окт Вести.Бывший начальник департамента информационных технологий офиса генпрокурора Иван Тимошенко взят под стражу в зале суда, сообщает ТАСС. Экс-чиновник арестован сроком на 60 суток с возможностью выйти под залог $177,5 тысяч.

Тимошенко подозревают по делу "Карфаген", где, по данным украинских силовиков, он был одним из ключевых участников схемы. Экс-чиновник отвечал за коммуникации с мошенническими колл-центрами и за конспирацию.

О спецоперации "Карфаген", которая привела к бегству из страны и отставке генпрокурора Руслана Кравченко, на Украине объявили 4 сентября.