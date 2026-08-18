В Коломне перекрыли участок дороги в районе ТЦ "Глобус" после атаки БПЛА

В Коломне ограничили движение автотранспорта в районе ТЦ "Глобус" В Коломне перекрыли участок дороги в районе ТЦ "Глобус" после атаки БПЛА

Москва18 авг Вести.Глава городского округа Коломна Александр Гречищев предупредил население о временном ограничении движения автотранспорта.

В частности, в городе перекрыт участок дороги по улице Пионерской от пересечения с улицами Гражданской и Октябрьской революции (в районе ТЦ "Глобус").

Автобусы маршрута №12 следуют в объезд. Все остановочные пункты сохраняются. Прошу водителей и пассажиров учитывать дорожную ситуацию сказано в сообщении

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в MAX, что за минувшую ночь ПВО поразила более 150 беспилотных летательных аппаратов над территорией области. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Повреждения получили здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.