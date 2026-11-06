Песков положительно оценил встречу Мелании Трамп с представителями РФ и Украины

В Кремле прокомментировали встречу Мелании Трамп с представителями РФ и Украины Песков положительно оценил встречу Мелании Трамп с представителями РФ и Украины

Москва6 ноя Вести.Кремль положительно оценивает встречу первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп с представителями России и Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Конечно, это очень позитивная встреча сказал он

Пресс-секретарь главы государства указал на готовность сторон и дальше продолжать работу в гуманитарной сфере.

На встрече с Меланией Трамп в Вашингтоне Россию представляли уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Темой встречи стала успешная гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области.