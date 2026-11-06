Москва6 нояВести.Кремль положительно оценивает встречу первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп с представителями России и Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Конечно, это очень позитивная встречасказал он
Пресс-секретарь главы государства указал на готовность сторон и дальше продолжать работу в гуманитарной сфере.
На встрече с Меланией Трамп в Вашингтоне Россию представляли уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Темой встречи стала успешная гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области.