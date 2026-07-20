Москва20 июлВести.Контактов с США по линии Кремля в последнее время не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН, который пройдет на Филиппинах.
Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеетсясказал Песков журналистам
Он добавил, что контакты между двумя странами идут, но они, "скорее, технические".
Но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствоватьподчеркнул Песков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в начале и юля заявлял, что Москва рассчитывает на продолжение диалога России и США на высшем уровне.