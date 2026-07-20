В Кремле заявили об отсутствии контактов с Вашингтоном в последнее время

Песков: у Кремля в последнее время не было контактов с Вашингтоном В Кремле заявили об отсутствии контактов с Вашингтоном в последнее время

Москва20 июл Вести.Контактов с США по линии Кремля в последнее время не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН, который пройдет на Филиппинах.

Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется сказал Песков журналистам

Он добавил, что контакты между двумя странами идут, но они, "скорее, технические".

Но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать подчеркнул Песков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в начале и юля заявлял, что Москва рассчитывает на продолжение диалога России и США на высшем уровне.