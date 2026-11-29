Москва29 нояВести.Из-за технического сбоя в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде большая часть общественного транспорта стала бесплатной до конца дня. Об этом сообщила транспортная служба Auckland Transport.
Из-за технической проблемы акция с проездом за 50 центов сегодня недоступна. Поездки на автобусах, поездах и некоторых паромах будут бесплатными до окончания работы транспортаговорится в сообщении
В центре города проходит рождественское шествие Farmers Santa Parade, в котором принимают участие около четырех тысяч человек. Для пассажиров в честь праздника планировали снизить стоимость поездки на автобусе, поезде и большинстве паромов до 50 центов.
Ранее стало известно, что магазин с русскими игрушками стал одним из самых популярных на рождественской ярмарке в Нью-Йорке.