Москва22 сен Вести.Попытка замгенпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за российский паспорт жены выглядит смешно и нелепо. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

По словам самого замгенпрокурора, его жена стала жертвой навязанной паспортизации.

Это смешная и дешевая попытка оправдываться. Я думаю, в очереди она стояла за паспортом, чтобы по украинской традиции везде понадкусывать, в том числе и здесь. Кроме смеха это ничего не вызывает сказал Константинов

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