В Луцке перестали работать электронные табло на остановках Табло на остановках в Луцке перестали работать из-за повреждения data-центров

Москва25 сен Вести.Электронные информационные табло на остановках общественного транспорта в Луцке временно перестали работать из-за повреждения data-центров в Киеве. Об этом сообщили в Луцком городском совете в Telegram-канале.

В мэрии уточнили, что повреждение data-центров привело к техническим сбоям в работе информационных сервисов, из-за чего табло на остановках оказались недоступны.

В связи с повреждением… data-центров в городе Киев и вызванными этим техническими сбоями в работе информационных сервисов, в Луцке временно не работают электронные информационные табло на остановках общественного транспорта говорится в посте

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах беспилотниками по центрам обработки данных в Киеве, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены data-центры "NewTelco" и "Юнайтед ДС", которые задействовали МО Украины для обмена интернет-трафиком и украинские спецслужбы.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары лишь по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима.