Москва30 авгВести.Министр Марокко по делам ислама Ахмед Туфик призвал к "освобождению оккупированных городов" Сеуты и Мелильи, которые находятся на африканском побережье и принадлежат Испании. Об этом пишет газета "Взгляд".
Мадрид при этом категорически отказывается обсуждать вопрос о принадлежности этих территорий.
Никто не будет пытаться захватить эти территории, как было с Аргентиной и Фолклендами. Но вот использовать их через всякие провокации для создания напряжения вполне возможноприводятся в материале слова политолога Кирилла Семенова
Эксперты также считают, что позиция премьер-министра Испании Педро Санчеса ослаблена из-за коррупционных скандалов и предстоящих выборов. По их оценке, глава правительства старается избежать конфронтации с Марокко, что вызывает критику со стороны оппозиции.
Ранее вице-президент ассамблеи Сеуты Граб Мельчор Леон заявил, что после наплыва мигрантов в городе наблюдается хаос. Он предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к "социальному взрыву".
Ситуация с мигрантами в Сеуте остается трагической, отмечали в Международном комитете Красного Креста (МККК).