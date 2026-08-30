В Марокко призвали к "освобождению" испанских Сеуты и Мелильи В Марокко захотели "освободить" испанскую Сеуту

Москва30 авг Вести.Министр Марокко по делам ислама Ахмед Туфик призвал к "освобождению оккупированных городов" Сеуты и Мелильи, которые находятся на африканском побережье и принадлежат Испании. Об этом пишет газета "Взгляд".

Мадрид при этом категорически отказывается обсуждать вопрос о принадлежности этих территорий.

Никто не будет пытаться захватить эти территории, как было с Аргентиной и Фолклендами. Но вот использовать их через всякие провокации для создания напряжения вполне возможно приводятся в материале слова политолога Кирилла Семенова

Эксперты также считают, что позиция премьер-министра Испании Педро Санчеса ослаблена из-за коррупционных скандалов и предстоящих выборов. По их оценке, глава правительства старается избежать конфронтации с Марокко, что вызывает критику со стороны оппозиции.

Ранее вице-президент ассамблеи Сеуты Граб Мельчор Леон заявил, что после наплыва мигрантов в городе наблюдается хаос. Он предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к "социальному взрыву".

Ситуация с мигрантами в Сеуте остается трагической, отмечали в Международном комитете Красного Креста (МККК).