Москва4 июнВести.Москва не намерена финансировать дорогу Еревана в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.
По ее словам, общественность не устраивает факт того, что Армения пытается "усидеть на двух стульях".
И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союзотметила Захарова
Она добавила, что ЕС проводит откровенно враждебную политику в отношении РФ, в том числе путем поддержки киевских террористов.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не будет компенсировать Армении последствия ее стремления к членству в ЕС за счет преимуществ, получаемых республикой благодаря членству в ЕАЭС.