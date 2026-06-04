Захарова: Армения не попадет в ЕС за счет российских денег

В МИД прокомментировали двойственную позицию Армении в отношениях с ЕС Захарова: Армения не попадет в ЕС за счет российских денег

Москва4 июн Вести.Москва не намерена финансировать дорогу Еревана в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.

По ее словам, общественность не устраивает факт того, что Армения пытается "усидеть на двух стульях".

И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз отметила Захарова

Она добавила, что ЕС проводит откровенно враждебную политику в отношении РФ, в том числе путем поддержки киевских террористов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не будет компенсировать Армении последствия ее стремления к членству в ЕС за счет преимуществ, получаемых республикой благодаря членству в ЕАЭС.