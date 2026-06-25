Москва25 июн Вести.России нужен новый беспристрастный генеральный секретарь ООН, способный исправить ошибки и сомнительные подходы предшественника. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, взвешенный выбор позволит поставить во главе организации человека, осознающего свою роль как руководителя секретариата, а не государств-членов. Сейчас в списке шесть кандидатов, представляющих в основном страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также одно африканское государство. Среди кандидатов – гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Салл, экс-председатель Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса и еще один кандидат, чье имя не называется

Первый этап отбора – это решение Совета Безопасности ООН … Несомненно, это должен быть и опытный профессионал, и политик, и состоявшийся в хорошем смысле бюрократ, способный руководить всемирной организацией … Решение наше будет суверенно. Пока это решение не принято, мы присматриваемся ко всем кандидатам. Среди критериев, которые мы выдвигаем, они очевидны, – уважение устава ООН, нейтральность, равноудаленность, беспристрастность ... У нового генсекретаря ООН не будет времени на раскачку, на разогрев какой-то. Старый генсекретарь с собой не уносит кризисы, которые полыхают по планете отметил Алимов

Дипломат также уверен, что нынешний генсек не заберет с собой тот багаж ошибок, неправильных решений, сомнительных подходов, которые омрачают его деятельность. Новому предстоит эти ошибки исправлять. При этом от личности генсека ООН зависит многое.

Мы надеемся, что вот этот взвешенный выбор, к которому мы с полной ответственностью подходим, позволит поставить во главу секретариата организации человека, который будет способен к энергичным, независимым, самостоятельным шагам, подтверждающим его или ее авторитет как политика мирового уровня, но при этом осознающим свою роль как руководителя всего лишь главного органа ООН, не руководителя государств-членов, а руководителя секретариата как уставного органа ООН, к которому предъявляются уставные требования, которые и он, и они должны будут выполнять пояснил Алимов

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку назвал пропагандой брошюру кандидата на пост генсека ООН.