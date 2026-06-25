Москва25 июнВести.России нужен новый беспристрастный генеральный секретарь ООН, способный исправить ошибки и сомнительные подходы предшественника. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, взвешенный выбор позволит поставить во главе организации человека, осознающего свою роль как руководителя секретариата, а не государств-членов. Сейчас в списке шесть кандидатов, представляющих в основном страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также одно африканское государство. Среди кандидатов – гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Салл, экс-председатель Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса и еще один кандидат, чье имя не называется

Первый этап отбора – это решение Совета Безопасности ООН … Несомненно, это должен быть и опытный профессионал, и политик, и состоявшийся в хорошем смысле бюрократ, способный руководить всемирной организацией … Решение наше будет суверенно. Пока это решение не принято, мы присматриваемся ко всем кандидатам. Среди критериев, которые мы выдвигаем, они очевидны, – уважение устава ООН, нейтральность, равноудаленность, беспристрастность ... У нового генсекретаря ООН не будет времени на раскачку, на разогрев какой-то. Старый генсекретарь с собой не уносит кризисы, которые полыхают по планете

отметил Алимов

Дипломат также уверен, что нынешний генсек не заберет с собой тот багаж ошибок, неправильных решений, сомнительных подходов, которые омрачают его деятельность. Новому предстоит эти ошибки исправлять. При этом от личности генсека ООН зависит многое.

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Мы надеемся, что вот этот взвешенный выбор, к которому мы с полной ответственностью подходим, позволит поставить во главу секретариата организации человека, который будет способен к энергичным, независимым, самостоятельным шагам, подтверждающим его или ее авторитет как политика мирового уровня, но при этом осознающим свою роль как руководителя всего лишь главного органа ООН, не руководителя государств-членов, а руководителя секретариата как уставного органа ООН, к которому предъявляются уставные требования, которые и он, и они должны будут выполнять

пояснил Алимов

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку назвал пропагандой брошюру кандидата на пост генсека ООН.