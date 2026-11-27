В МИД РФ рассказали, кто "крышует" украинских хакеров и колл-центры МИД РФ: западные IT-гиганты "крышуют" украинских хакеров и колл-центры

Москва27 ноя Вести.Западные IT-гиганты "крышуют" украинских хакеров и кол-центры, которые задействованы в атаках против России.

Об этом в рамках IX Медиафорума "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" в Смоленске агентству ТАСС рассказал заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

К сожалению, это наша реальность. Причем атаки многопрофильные. Мы говорим об агрессии коллективного Запада против России, поскольку задействованы очень мощные объединенные ресурсы, и не только украинские. Украина - это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google - все эти крупные IT-гиганты участвуют в этом бизнесе. Особенно если говорить об украинских кол-центрах, которые продолжают действовать рассказал Чернухин

Также он рассказал, что государственной сектор России находится "под огнем" атак хакеров. По его словам, атаки продолжаются постоянно, меняется лишь их интенсивность

Ранее стало известно, что 44% веб‑атак на российские компании оказались в первом полугодии 2026 года многоэтапными, что превышает показатели первого полугодия 2025 года.