Москва2 октВести.Ряд сотрудников Минфина РФ впервые получил заработную плату в цифровых рублях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что для перечисления бюджетных платежей сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Центробанка.
1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рубляхотмечается на сайте Минфина РФ
В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплат в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит по желанию работника.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банкоматы для снятия наличных со счета в цифровых рублях могут появиться в РФ в следующем году.