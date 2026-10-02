В Минфине РФ начали выплачивать зарплату в цифровых рублях Минфин РФ начал выплачивать зарплату в цифровых рублях

Москва2 окт Вести.Ряд сотрудников Минфина РФ впервые получил заработную плату в цифровых рублях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для перечисления бюджетных платежей сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Центробанка.

1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях отмечается на сайте Минфина РФ

В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплат в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит по желанию работника.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банкоматы для снятия наличных со счета в цифровых рублях могут появиться в РФ в следующем году.