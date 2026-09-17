Москва17 сенВести.Судьба крымской коллекции скифского золота, которую ранее передали на Украину из Нидерландов, на данный момент остается неизвестной. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры России Иван Лыкошин.
Коллекция состоит из экспонатов, принадлежащих четырем крымским музеям. В 2013 году они отправили ценности в немецкий Бонн, а после - в Амстердам в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией коллекция осталась в столице Нидерландов. В 2021 году Апелляционный суд Амстердама постановить передать коллекцию Украине, что было сделано в 2023 году.
Мы не знаем о судьбе этих экспонатов и что с ними происходитсказал Лыкошин, чьи слова приводит РИА Новости
Крымские музеи еще в 2023 году подали иск в Европейский суд по правам человека с требованием вернуть коллекцию, дело находится на рассмотрении. Лыкошин отметил, что Минкульт направил заявления в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру РФ, чтобы правоохранительные органы могли отследить, будут ли появляться отдельные экспонаты на международных аукционах и торговых площадках.
До настоящего времени эти предметы не появлялись на таких площадкахзаключил Лыкошин
Ранее сообщалось, что в июле в Варшаве открылась выставка, посвященная украденному из крымских музеев скифскому золоту.